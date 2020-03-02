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СБУ предотвратила закупку сертифицированных в России деталей для бронетехники по завышенным ценам

Чиновники входящего в "Укроборонпром" предприятия злоупотребляли государственными средствами. 

СБУ предотвратила закупку сертифицированных в России деталей для бронетехники по завышенным ценам
Фото: ssu.gov.ua

Чиновники государственного предприятия "Житомирский бронетанковый завод" (входит в "Укроборонпром") злоупотребляли государственными деньгами во время закупки запасных частей сомнительного качества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Весной 2019 они объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более чем в 1,5 миллиона гривен. Победителем тендера Государственного оборонного заказа стала коммерческая структура из Киевского региона. 

Условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заведомо определенной бизнес-структуры. 

"К тендеру допустили только двоих участников, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связан с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышены в 2,7-5 раз от закупочной стоимости", – добавили в СБУ. 

Сертификаты на продукцию, согласно с условиями тендера, должны были соответствовать критерию производства в США. Однако документы имели признаки фальсификации – в информационных базах собственником бренда фирмы, которая осуществляла сертификацию, указана Россия, а производителем – одна из стран Ближней Азии. По оценкам экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременной поломки техники, которая предназначена для ВСУ.

По предварительной оценке, из-за злоупотреблений чиновников стоимость закупки выросла на 750 000 гривен. Во время обысков на госпредприятии и по местам регистрации фиктивных фирм-участниц в Киевской области изъяли документацию, технику и около 400 000 гривен. 

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, предприятия концерна "Укроборонпром" в 2015-2019 годах через иностранные "фирмы-прокладки" закупали продукцию военного назначения у России, стоимость которой была завышена в 2-3 раза.

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