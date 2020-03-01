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​В Конотопе полицейские выстрелили в мужчину, который угрожал им ножом

Он получил ранение левого бедра и правой голени.

​В Конотопе полицейские выстрелили в мужчину, который угрожал им ножом
Фото: Piter.tv

В Сумской области полицейские выстрелили в агрессивного мужчину, который угрожал им ножом и порезал себе грудную клетку. Об этом сообщается на сайте областной полиции.

Инцидент произошел в Конотопе около 21:30 в субботу, 29 февраля.

"Группа реагирования полиции охраны получила сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в одном из частных домов. Прибыв по указанному адресу, у ворот дома полицейские застали мужчину, вооруженного ножом. Увидев правоохранителей, он стал вести себя неадекватно: ругаясь и угрожая суицидом, порезал себе грудную клетку", - говорится в сообщении.

Мужчина начал бросаться с ножом на полицейских. На предупреждение правоохранителей реагировал агрессивно. Полицейский сделал предупредительный выстрел в воздух, мужчину это не остановило.

"Мужчина подошел к полицейскому еще на несколько шагов, поэтому другой полицейский вынужден был сделать несколько выстрелов по ногам злоумышленника. Выбив у того из рук нож и известив медиков о раненом, сотрудники полиции охраны предоставили ему домедицинскую помощь", - сообщили в полиции.

Нападавшим оказался 48-летний местный житель. Он получил ранение левого бедра и правой голени. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, до сих пор в поле зрения полиции не попадал.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст. 345 УК Украины (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, ранее инспектор полиции охраны устроил смертельное ДТП в Одесской области. У полицейского обнаружили 2,03 промилле алкоголя в крови.

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