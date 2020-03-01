В Киеве в рамках "Большой Стройки" появятся два новых детсада и школа, - Голик

В Киеве уже сейчас ведется строительство сразу нескольких инфраструктурных объектов в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор "Большой стройки" Юрий Голик, опубликовав видео и фото строительства.

"Больше детских садиков, хороших, комфортных и разных. Строительство детского садика на жилмассиве Троещина в Киеве. Детский садик на бульваре Вацлава Гавела, окончание работ по которому - декабрь этого года".

Детский садик в Деснянском районе на ул. Радунской - по графику работ закончить этот садик должны к концу августа этого года.

Фото: facebook.com/y.golyk

Фото: facebook.com/y.golyk

Кроме того, Юрий Голик отметил, что благодаря плюсовой температуре в феврале уже ведется капитальный ремонт трассы М-01 Киев - Чернигов.

Ранее координатор "Большой Стройки" Юрий Голик показал реконструкцию столичной школы. Школа в Соломенском районе столицы – одна из ста школ, которые в ходе программы "Большая Стройка" будут построены и реконструированы в Украине в течение 2020 года.