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Боевики на Донбассе активизировали обстрелы из тяжелой артиллерии

Двое военных получили ранения, один - боевую травму. 

Боевики на Донбассе активизировали обстрелы из тяжелой артиллерии
Фото: pravdainform.com.ua

В субботу, 29 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 19 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего два военнослужащих Объединенных сил получили ранения, еще один - боевую травму.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме этого, была отмечена работа снайперской пары", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики стреляли у Невельского, выпустив шесть мин из миномета калибра 120 мм, у Красногоровки - 12 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, в районе Лебединского - 10 мин из 82-мм минометов и 16 выстрелов из станковых противотанковых гранатометов, у Песков - восемь мин из минометов калибра 120 мм и шесть мин из 82-мм миномета.

Противник трижды открывал огонь у Павлополя, а также у Марьинки и Васильевки.

Вблизи Травневого оккупанты выпустили три мины из миномета калибра 82 мм, недалеко от населенного пункта Орехово - семь мин из минометов калибра 120 мм и пять мин из 82-мм миномета, рядом с Крымским - 12 мин из 120-мм минометов.

Кроме того, 29 февраля, противник из ПТРК обстрелял позиции Объединенных сил возле КПВВ "Марьинка".

В воскресенье, 1 марта, боевики выпустили две мины из 82-мм миномета, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по защитникам населенного пункта Пески. О потерях в воскресенье не сообщается.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты восемь раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранение получил украинский военный.

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