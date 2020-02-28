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​Глава МИД Швеции посетит зону ООС на Донбассе

В начале февраля зону боевых действий посетил глава МИД Дании.

​Глава МИД Швеции посетит зону ООС на Донбассе
Глава МИД Швеции Анн Линде
Фото: twitter.com/AnnLinde

3 марта министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде совершит поездку в район проведения Операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует пресс-служба украинского МИД.

Отмечается, что поездка главы МИД Швеции на Донбасс состоится в рамках ее рабочего визита в Украину 2-3 марта.

2 марта Анн Линде проведет переговоры с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко по вопросам двустороннего сотрудничества, помощи Швеции в реализации Украиной системных реформ и "поддержки Стокгольмом ключевых вопросов повестки дня европейской интеграции Украины".

"Отдельно запланировано обсуждение путей усиления двустороннего взаимодействия по противодействию российской агрессии против Украины в рамках многосторонних форматов, в частности во время предстоящего председательства Швеции в ОБСЕ в 2021 году", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля Донбасс посетил глава МИД Дании Йеппе Кофод.

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