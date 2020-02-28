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На Донбассе ранен военнослужащий

Сейчас он находится в военном мобильном госпитале под наблюдением медиков.

На Донбассе ранен военнослужащий
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

С начала суток в результате обстрелов со стороны пророссийких боевиков на Донбассе получил ранения военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"Один украинский военнослужащий был ранен, в настоящее время он находится в военном мобильном госпитале под наблюдением медиков. Состояние здоровья военнослужащего - удовлетворительное", - сообщил на брифинге полковник Максим Праута.

Он отметил, что минувшей ночью боевики из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 20 минут обстреливали опорные пункты подразделений Объединенных сил у Водяного, на Донецком направлении.

"После 7 утра из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь по позициям наших войск неподалеку н.п.Новотошковское, что на Луганском направлении. Учитывая продолжительность этого обстрела - почти час - наши воины ответили противнику из вооружения, не запрещенного договоренностями", - рассказал Праута.

Напомним, за сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Штаб ООС в утренней сводке сообщал, что потерь среди ВСУ не было.

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