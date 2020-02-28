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Полиция Харькова официально задержала 55 человек за беспорядки на Барабашово

Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 УПК.

Полиция Харькова официально задержала 55 человек за беспорядки на Барабашово
Фото: hk.npu.gov.ua

Харьковская полиция задержала 55 человек, причастных к беспорядкам на рынке "Барабашово", которые произошли 27 февраля.

Об этом сообщается на сайте полиции области.

"В рамках открытого уголовного производства в Киевский отдел полиции доставлены 55 граждан в возрасте от 19 до 55 лет. Все они сейчас задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия были изъяты резиновые дубинки, газовые баллончики и травматические пистолеты. Никаких взрывоопасных предметов там не обнаружили. Вещественные доказательства направлены на экспертизу.

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, 27 февраля возле рынка "Барабашово" произошли столкновения из-за строительства дороги, в которых участвовали около 100 человек.

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