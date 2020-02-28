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В Одессе разоблачили канал нелегальной миграции, связанный с иностранным консульством

Поддельные документы легализовали в иностранном консульстве, затем органы госвласти выдавали разрешения на пребывание в Украине.

В Одессе разоблачили канал нелегальной миграции, связанный с иностранным консульством

В Одессе контрразведка СБУ разоблачила канал нелегальной миграции из стран Ближнего Востока, связанный с одним из консульских учреждений в Украине и частными фирмами. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Злоумышленники изготавливали поддельные документы, легализовали их в иностранном консульском учреждении. Затем участники группы передавали их в органы государственной власти для получения разрешений на пребывание в Украине граждан из стран так называемого "миграционного риска", - сказано в сообщении.

По результатам проведения следственных действий, начато уголовное производство по ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной легализации иностранцев.

Сейчас решается вопрос о сообщении фигурантам подозрений о совершении уголовного преступления.

Напомним, 1 февраля под Львовом в холодильной камере грузовика, который перевозил яблоки из Македонии в Россию, нашли четырех нелегалов-подростков. Мигранты находились в тяжелом состоянии, они получили сильное переохлаждение, им оказывали медицинскую помощь.

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