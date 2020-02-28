За сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В ходе обстрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке.

Три обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи населенного пункта Новомихайловка - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; рядом с Красногоровкой - из станкового противотанкового гранатомета и неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил три обстрела: дважды неподалеку Новотошковского - из 120-мм минометов (30 мин), а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 3 мины.

"Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. С начала текущих суток боевики из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия обстреляли защитников Водяного, что в районе ответственности оперативно тактической группировки "Восток". За текущие сутки потерь нет", - сообщили в штабе.

Напомним, в течение четверга боевики пять раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе.