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Экс-нардеп Гаврилюк устроился на работу в такси

Бывший парламентарий подтвердил, что "вернулся к обычному темпу жизни".

Экс-нардеп Гаврилюк устроился на работу в такси
Михаил Гаврилюк
Фото: rus.delfi.ee/Шарунас Черняускас

Бывший народный депутат Михаил Гаврилюк устроился водителем киевской службы такси.

Жительница столицы Алла Железняк сообщила в фейсбуке, что водитель такси, который ее подвозил, похож на экс-нардепа и опубликовала его профиль.

"Вызвала сегодня такси. На водителя обратила внимание, когда выходила из авто. Зовут Михаил. Скажите, что я ошибаюсь. Вживую еще более похож", - написала она.

Гаврилюк подтвердил, что работает таксистом в интервью изданию "КP.UA".

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни, и этому очень рад", - сказал он.

Михаил Гаврилюк был участником Революции Достоинства. Он был добровольцем Четвертой казацкой сотни самообороны Майдана, когда попал в плен к "беркутовцам" во время событий на улице Грушевского. Сотрудники расформированного теперь уже подразделения избили его, раздели и фотографировались с ним на 20-градусном морозе. Позже видео издевательств выложили в сеть.

10 сентября 2014 года на съезде партии "Народный фронт" был включен в избирательный список кандидатов в народные депутаты. На парламентских выборах 2014 года Гаврилюк прошел в Раду по одномандатному избирательному округу №95 (Киевская область), став депутатом VIII созыва.

Напомним, экс-нардеп Рады VIII созыва Надежда Савченко после проигрыша на выборах в 2019 году стала на учет в Центр занятости для поиска работы. Позже она устроилась ведущей на телеканал Zik.

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