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В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил велосипедистку

Правоохранитель не пытался скрыться с места аварии. 

Фото: dbr.gov.ua
В Хмельницкой области территориальное управление ГБР расследует обстоятельства ДТП при участии руководителя одного из секторов Красиловского отдела областной полиции.

По предварительной информации, 26 февраля в селе Щиборовка он за рулем авто Skoda Octavia сбил велосипедистку, она погибла на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.

"Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. По предварительной информации, он не был в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Полицейскому грозит от трех до восьми лет лишения воли.

Напомним, инспектор полиции охраны устроил ДТП в Одесской области, в результате которого погиб человек. 

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