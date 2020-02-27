В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил велосипедистку

По предварительной информации, 26 февраля в селе Щиборовка он за рулем авто Skoda Octavia сбил велосипедистку, она погибла на месте аварии. Об этом сообщили в пресс-центре ГБР.
"Водитель самостоятельно вызвал скорую и дождался приезда медиков и правоохранителей. По предварительной информации, он не был в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Полицейскому грозит от трех до восьми лет лишения воли.
Напомним, инспектор полиции охраны устроил ДТП в Одесской области, в результате которого погиб человек.