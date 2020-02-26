Вечером 26 февраля вблизи Львова произошла авария с участием пригородного автобуса.

На выезде из Львова, возле Дублян, столкнулись Volkswagen Jetta и рейсовая маршрутка. Водитель легковушки погиб.

Фото: varta1.com.ua

Как сообщает ZAXID.NET, пригородный автобус №180А и легковушка на регистрации Тернопольской области столкнулись около 19:00. В результате аварии водителя зажало в изувеченной машине.

Фото: varta1.com.ua

Фото: varta1.com.ua

В пресс-службе патрульной полиции Львовской области изданию сообщили, что водитель Volkswagen Jetta от полученных травм скончался. Его личность устанавливается. Также есть пострадавшие среди пассажиров автобуса. Их количество уточняется.

Накануне на объездной дороге Львова столкнулись автобус, фура, бус и три легковых авто. В масштабной аварии выжили все, трое пострадавших были госпитализированы.