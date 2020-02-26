Штаб ООС сообщил о 7 обстрелах боевиков на Донбассе в начала дня

В течение суток 26 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий, подорвавшись на мине, погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

По данным штаба ООС, противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": вблизи Марьинки и Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела украинских позиций: возле Орехово и за пределами участка разведения сил и средств в районе населенного пункт Золотое-4.

"Сегодня, 26 февраля, вблизи населенного пункта Майорское в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 26 февраля погиб житель Шостки Дмитрий Гринь. С января 2019 он проходил службу по контракту в рядах Вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения.