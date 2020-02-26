Кабмин изменил "абсолютно советское" название школьного предмета "Защита Отечества"

"Это важный акцент, и я рада что мы наконец его поставили".

Кабинет министров на заседании в среду, 26 февраля, переименовал школьный предмет "Защита Отечества" (ранее известный как допризывная подготовка юношей, или ДПЮ).

Об этом говорится на сайте Минобразования.

"Наше образование долго наследовало советскую парадигму, и предмет "Защита Отечества" - одно из проявлений этого. Это неправильно, что на пятом, практически шестом году войны мы до сих пор не смогли заменить абсолютно советское название предмета "Защита Отечества" на "Защита Украины". Это важный акцент, и я рада что мы наконец его поставили", - прокомментировала решение правительства министр Анна Новосад.

Предмет "Защита Украины" преподают в 10-11 классах. Его цель - предоставить учащимся знания и умения для обороны страны, научить их действовать в чрезвычайных ситуациях. Ученики изучают предмет на уроках и во время учебно-полевых и учебно-тренировочных занятий.