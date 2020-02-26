В Луганской области обнаружили схрон с артснарядами, обложенный противотанковыми минами

Из-за опасности детонирования мин они были обезврежены на месте.

Неподалеку от поселка Трехизбенка в Луганской области, СБУ обнаружила схрон с арсеналом оружия и боеприпасов, обложенный противотанковыми минами. Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

"Из тайника, обустроенного вблизи линии разграничения, в окрестностях поселка Трехизбенка, правоохранители изъяли 94 артиллерийских снаряда, ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-18, пять гранат РГД-5 и почти 2500 патронов различного калибра. Также по периметру схрона выявлены шесть противотанковых мин ТМ-62 общим весом 42 кг тротила", - отметили в пресс-центре СБУ.

Из-за опасности детонирования мин, они были обезврежены на месте.

Сейчас спецслужба устанавливает лиц, причастных к обустройству места незаконного хранения средств поражения. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по выявлению и обезвреживанию арсенала проводились во взаимодействии с пиротехническими подразделениями ГосЧС.

Напомним, ранее в феврале СБУ в центре Киева обнаружила тайник с боевыми гранатами и балоном ртути. Тайник был обустроен в арендованном гараже на одной из центральных улиц столицы. Кроме ртути и двух боевых гранат Ф-1, сотрудники СБУ также изъяли два электродетонатора.