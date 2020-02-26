В Винниках уничтожили 37 тыс. бутылок конфискованного алкоголя

Фото: minjust.gov.ua

В Винниках Львовской области произошла самая масштабная в истории Украины публичная утилизация конфискованных алкогольных напитков.

Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции.

"На специализированном предприятии, отобранном межрегиональным управлением Минюста в соответствии с Законом Украины «О публичных закупках», было уничтожено почти 14 тонн или более 37 тыс. бутылок алкоголя стоимостью около 4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс утилизации был зафиксирован на видео, которое, в случае необходимости, Минюст может предоставить.

"Напитки были конфискованы в рамках производства о незаконно изготовленном алкоголе, не соответствующему требованиям ГОСТа, с марками акцизного налога, не соответствующими установленному образцу. Речь идет о поддельных марках водки «Рюмка золота», «Рюмка серебряная», «Золотая пшеничка», «Лесная песня», «Великая княгиня Ольга», «Великий князь Мономах», «Синяя лошадь», «Будьмо», «Забава», «Родная столица», «Максимум», которую должностные лица одного из ООО хранили в складском помещении с целью сбыта", - сообщили в Минюсте.

Ранее Кабинет министров одобрил постановление Минюста о совершенствовании порядка распоряжения подакцизными товарами (алкогольные напитки, табачные изделия), которые перешли в собственность государства, в том числе путем их конфискации.

"Благодаря усовершенствованию законодательства, порядок утилизации этих товаров стал абсолютно прозрачным и понятным. Сегодня мы уничтожаем почти 14 тонн конфискованных алкогольных напитков, изготовленных незаконно. Это крупнейшая в истории Украины публичная утилизация алкоголя. Неизвестно, какие последствия имело бы попадание такого «самопала» на прилавки магазинов. Мы обеспечим уничтожение этой продукции, все действия будут задокументированы и зафиксированы на видео, чтобы ни у кого не возникло сомнений относительно судьбы этого конфиската", - прокомментировал министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, в конце января Государственная налоговая служба вместе с Минфином разработала и запустила пилотный электронный сервис, позволяющий проверять подлинность акцизных марок.

Ранее в ГФС рассказали, что делают с конфискованной водкой и спиртом - сообщалось, что изъятыми подакцизными товарами распоряжаются таможни по решению специальных комиссий. Решение об уничтожении спирта этилового и алкогольных напитков принимается с учетом экономической целесообразности их промышленной переработки, по объему изъятой партии, содержания спирта, расходов на транспортировку. Промышленная переработка этилового спирта и алкогольных напитков осуществляется на госпредприятиях.

Сколько стоит утилизация изъятых нелегальных подакцизных товаров, в ГФС не уточнили.