Киев выделил более 73 млн гривен на ремонт школьных туалетов

В этом году в школах Киева будут активно ремонтировать туалеты. На это предусмотрено более 73 миллионов гривен.

Об этом сообщает официальный портал Киева.

Отмечается, что две трети из выделенных средств пойдут на капитальный ремонт, а другая часть - на текущие расходы.

Больше всего туалетных комнат планируют отремонтировать в Деснянском районе, где предусмотрено для этого 13,2 млн гривен.

"Вместе с группой экспертов мы разработали рекомендации для осовременивания туалетов в школах. В частности, предполагается полная замена устаревшего сантехнического оборудования, вентиляции, сетей водоснабжения, электрических сетей и канализации. Новая сантехника должна быть современной и удобной: мы отказываемся от напольных (так называемых "чаш Генуя") и рекомендуем обычные, качественные унитазы, умывальники и другую необходимую сантехнику. Таким требованиям будут соответствовать уборные после капитального ремонта. Дети в каждом образовательном учреждении Киева должны чувствовать себя комфортно, как дома", - отметил замглавы КГГА Валентин Мондриевский.

Кроме того, рекомендации предусматривают отдельные требования к ремонтным работам в зависимости от особенностей детей. Так, туалеты для 1-4 классов должны оборудовать детскими унитазами и отдельными перегородками не ниже 1,75 м, а высота раковины не должна превышать 0,5 м.

Для учащихся 5-12 классов каждый санузел должен включать отдельное помещение для рукомойников и отдельное - для туалетных кабинок. Все кабинки должны быть разделены перегородками и оборудованы дверцами. В составе санузла для девушек будут обустраивать отдельную гигиеническую кабину, оборудованную унитазом, умывальником и гигиеническим душем.

"Мы предусмотрели требования для оснащения отдельных кабин для детей с инвалидностью. В универсальной кабине, кроме умывальника и унитаза, будет пространство для размещения колесного кресла, поручни, поворотные или открытые сиденья, зеркала на соответствующей высоте, крючки для одежды, костылей или других принадлежностей. Такая кабина обязательно должно быть на первом этаже каждого учебного заведения", - добавил Мондриевский.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин выделил 44 млн на "теплые туалеты" и 400 млн на столовые в школах.

В 2018 году Минобразования выделило 267 млн гривен на теплые туалеты в сельских школах.