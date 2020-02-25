С начала суток боевики трижды открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе

С начала текущих суток российско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военнослужащих нет.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": рядом с Талаковкой - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 5 мин; недалеко от населенного пункта Пески - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" противник совершил один обстрел - в районе Катериновки - из 120-мм миномета, выпустив 10 мин.

Напомним, в последнее время российские вооруженные формирования в четыре раза увеличили количество обстрелов из запрещенного оружия на Донбассе.