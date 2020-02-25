В Киеве начали демонтаж незаконной надстройки на старом доме по улице Саксаганского

В Киеве начали демонтировать незаконную надстройку на улице Саксаганского, 43-Б. Об этом сообщил советник мэра Максим Бахматов, передает пресс-служба КГГА.

"Владелица квартиры в доме на улице Саксаганского, 43-Б, якоторый вляется памятником архитектуры, незаконно осуществляла на крыше над своим домом строительные работы - надстройку нового этажа", - отметил Бахматов.

По его словам, вчера управляющая компания Голосеевского района демонтировала перегородку на чердаке дома для технического заключения стройлаборатории. Впрочем, ночью владелец снова свел ее. Сейчас демонтаж начат снова. Работы проходят под контролем и.о. главы Голосеевской РГА Сергея Садового и первого заместителя директора Департамента городского благоустройства Тимура Ткаченко.

Фото: КГГА

Фото: КГГА

Поскольку конструкция надстройки сложная, специалисты стройлаборатории после обследования предоставят методологические рекомендации относительно того, как лучше осуществить ее полный демонтаж.

Сейчас также готовятся все материалы по результатам проверки для подачи в прокуратуру и полицию.

"Владелица квартиры в доме XIX века не имеет никаких разрешений на возведение надстройки на памятнике архитектуры. Более того, ее соседи жалуются, что в доме уже пошли трещины. Также жалуются, что владелица снесла оригинальные деревянные перекрытия и изменила разведение горячей воды на чердаке", - добил Бахматов.

Он отметил, что в Департаменте охраны культурного наследия не получали на согласование никакой проектной документации по возведению надстройки, а охранный договор владельцами не заключался. Департамент охраны культурного наследия предоставил предписание с требованием прекратить работы, предоставить проектную документацию и заключить охранный договор. Как говорится в предписании, в действиях владелицы квартиры имеются нарушения по ч. 1 ст. 23 ч. 1 ст. 22, ч. 2 и ч. 3 ст. 24, ч. 1 ст. 26 Закона «Об охране культурного наследия».

На строительство дополнительного этажа и ремонта кровли Департамент архитектурно-строительного контроля КГГА разрешения не выдавал.

Напомним, осенью на крыше дома на углу улицы Софийской и Майдана Независимости в Киеве также демонтировали незаконную надстройку. Работы осуществляло КП "Киевблагоустройство" при поддержке полиции.

Здание на ул. Софиевская, 1 не является памятником, однако находится на территории охранной зоны Софийского собора - памятника национального значения и памятники ЮНЕСКО.