На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, подорвавшись на мине

В среду утром на Донбассе на взрывном устройстве подорвался и погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам Героя", - говорится в сообщении.

Мэр Шостки Николай Нога уточнил, что погибший - Дмитрий Гринь, 1992 года рождения.

"Сегодня Сумщина понесла еще одну потерю - на фронте героически погиб житель Шостки Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 молодой человек проходил службу по контракту в рядах вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС", - написал он в фейсбуке.