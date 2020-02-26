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ГлавнаяОбществоВойна

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, подорвавшись на мине

Погибший - житель Шостки Дмитрий Гринь, 1992 года рождения.

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, подорвавшись на мине
Фото: http://www.mobilmusic.ru

В среду утром на Донбассе на взрывном устройстве подорвался и погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны.

"К большому сожалению, сегодня утром в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий Объединенных сил. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и боевым побратимам Героя", - говорится в сообщении.

Мэр Шостки Николай Нога уточнил, что погибший - Дмитрий Гринь, 1992 года рождения.

"Сегодня Сумщина понесла еще одну потерю - на фронте героически погиб житель Шостки Дмитрий Гринь, 1992 года рождения. После окончания школы № 5 Дмитрий учился в ВПУ-19. Начиная с января 2019 молодой человек проходил службу по контракту в рядах вооруженных сил Украины. Служил старшим водителем мотопехотного отделения. Дмитрий Владимирович погиб во время выполнения боевых задач в районе проведения ООС", - написал он в фейсбуке.

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