Вчера, 25 февраля, полицейские разоблачили 24-летнего жителя Ровенской области на незаконном приобретении и перевозке алкоголя и сигарет с признаками подделки. У него изъяли полтонны алкоголя и около двух тысяч пачек сигарет без акциза. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

В селе Демидовка в поле правоохранителям попал грузовой автобус «Mercedes Vito» с механическими повреждениями.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

Во время общения с водителем и по результатам поверхностной проверки полицейские обнаружили в грузовом отсеке алкоголь и табачные изделия сомнительного происхождения.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая обнаружила и изъяла 245 бутылок водки с акцизными марками, которые имели явные признаки подделки, 430 литров спирта в различных емкостях, а также 2046 пачек сигарет, подавляющее большинство которых без акциза.

По факту хранения и перевозки товаров с поддельными марками акцизного налога начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Криминального кодекса Украины.

Фото: НПУ

Фото: НПУ

В рамках уголовного производства следователи Демидовского отделения полиции подготовили ходатайство в суд о наложении ареста на транспортное средство и изъятую продукцию. Акцизные марки будут направляться на экспертизу.

Кроме того, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 204 Уголовного кодекса Украины (незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров).

Напомним, в январе СБУ разоблачила механизм масштабной фальсификации и сбыта контрафактного алкоголя в разные регионы Украины. Контрафакт производили в промышленных масштабах на ликеро-водочном заводе в Черниговской области.