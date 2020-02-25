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На въезде в Киев загорелся автобус с пассажирами, пострадавших нет

Огонь потушили патрульные, которые находились на блокпосту неподалеку.

На въезде в Киев загорелся автобус с пассажирами, пострадавших нет
Фото: Нацполиция

Во вторник, 25 февраля, на въезде в Киев патрульные потушили пассажирский автобус, который загорелся на ходу.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Около 16:00 у стационарного поста на автодороге инспекторы заметили пламя и облако дыма в задней части автобуса VDL BUS, который остановился на обочине.

"Патрульные Александр Пашко и Александр Мазур бросились на помощь. Они эвакуировали пассажиров из салона автобуса, а потом с помощью огнетушителей погасили огонь. К счастью, никто из участников происшествия не пострадал", - говорится в сообщении.

По словам водителя, причиной возгорания стала электропроводка. Он поблагодарил патрульных за помощь.

Напомним, ранее в Николаевской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком, пострадали 17 человек.

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