В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей

В Киеве во время пожара в люке теплотрассы нашли тела троих людей. Об этом сообщили на странице ГУ ГосЧС в Киеве в Facebook.

Сообщение о возгорании на ул. Набережно-Корчеватская поступило 25 февраля около 6:20. Пожар был ликвидирован в 7:38.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайшего подразделения. По прибытию огнеборцы установили, что в люке теплотрассы загорелся мусор. Во время проведения разведки бойцы обнаружили троих людей без признаков жизни", – добавили в ГосЧС.

В ликвидации пожара были задействованы две машины и восемь человек личного состава. Причины возгорания выясняются.

Напомним, утром 24 февраля в Киеве по адресу проспект Глушкова, 1 произошел пожар – на территории ВДНХ загорелся ресторан HayLoft Ukrainian BBQ.