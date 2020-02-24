Пока неясно, были ли действия водителя умышленными.

Фото: twitter.com/Xy5Z89

Германии в городе Фолькмарзен автомобиль наехал на участников карнавального шествия. После этого водитель продолжал давить на педаль газа, пишет со ссылкой на очевидцев DW

Инцидент произошел около 14:30 по местному времени. Вначале сообщалось о 15 пострадавших, позже появились данные, что их число выросло примерно до 30.

"Водитель автомобиля задержан сотрудниками полиции", – сообщили правоохранители

Фото: twitter.com/Xy5Z89

Пока неизвестно, умышленно ли водитель въехал в людей. Одной из версий случившегося является ухудшение самочувствия, что привело к потере управления.

Фото: twitter.com/Xy5Z89

Фото: twitter.com/Xy5Z89

"Идет ли речь о неотложном медицинском случае, технической неисправности или – в худшем из возможных сценариев – об умысле, мы не можем сказать", – добавили в полиции.

24 февраля в нескольких федеративных землях Германии проходят праздничные шествий. По оценкам организаторов, в карнавале Фолькмарзена было около 1500 зрителей и участников.

Напомним, 6 февраля в Иерусалиме неизвестный въехал в группу израильских солдат, которые шли по тротуару. Автомобиль на большой скорости сбил их, после чего скрылся.