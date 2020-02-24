МИД посоветовал украинцам избегать поездок в Иран и Италию из-за коронавируса (обновлено)

Украинцам, которые сейчас находятся в Иране рекомендуют следовать указаниям местных властей.

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Иран в связи с распространением в стране нового вида коронавируса Сovid-19.

Об этом сообщила консульская служба МИДа, передают "Українськi Новини".

"В связи с распространением коронавируса COVID-19, первыми случаями смерти от вируса, Министерство иностранных дел еще раз подчеркивает необходимость гражданам Украины воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран", - говорится в сообщении.

Украинцам, которые сейчас находятся в Иране, министерство рекомендует следовать указаниям местных властей, в том числе об ограничениях по перемещению внутри страны, а также проявлять максимальную бдительность и принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности, в частности избегать скоплений людей и мест массовых собраний.

Также МИД просит украинцев в Иране сообщить посольству свое местонахождение и контактные данные.

Обновление. Министерство иностранных дел также рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в пораженные провинции итальянских регионов Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонт, где есть наибольший риск заражения коронавируса.

Украинцам, которые продолжают находиться в этих регионах, в МИД посоветовали проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать посещения пораженных вирусом провинций, сообщить о своем местонахождении и контактные данные в ближайшие консульские учреждения Украины или зарегистрироваться на веб-ресурсе friend.mfa.gov.ua.

Напомним, в воскресенье ближневосточные СМИ со ссылкой на иранские власти сообщили, что еще три человека скончались в Иране от коронавируса COVID-19. Таким образом, число жертв вируса в Иране достигло восьми человек. Кроме того, еще у 43 выявлен COVID-19, они проходят лечение.

С 23 февраля из-за вспышки коронавируса границу с Ираном закрыли Турция и Афганистан, а также Грузия.

В январе МИД предупредил украинцев о вспышке коронавируса в Китае и рекомендовал воздержаться от поездок город Ухань.