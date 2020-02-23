Турция и Афганистан сообщили о закрытии границы с Ираном

Турция с 23 февраля закрыла границу с Ираном из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным Министерства здравоохранения Ирана, число неподтвержденных случаев превышает 700, а количество инфицированных превышает 40. Число жертв вируса в Иране достигло восьми человек.

О сроке действия ограничительных мер не сообщается. Турецкие власти в ближайшее время объявят, когда будет открыта сухопутная граница и будут ли остановлены железнодорожные рейсы.

По данным TOLO News, Афганистан вслед за Турцией также закрывает границу с Ираном из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что инфекция попала в пять из 31 иранской провинции. По всей вероятности, вирус был завезен в Кум рабочими из Китая, которые периодически выезжают в Китай и возвращаются в Иран. Китайские специалисты занимаются в Куме строительством солнечной электростанции. Среди зараженных коронавирусом глава одного из округов Тегерана Мертеза Рахманзаде.