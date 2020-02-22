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​Вице-президентом Южного Судана стал бывший лидер вооруженной оппозиции

Назначение призвано положить конец гражданской войне.

​Вице-президентом Южного Судана стал бывший лидер вооруженной оппозиции
Салва Киир и Риек Машар (справа)
Фото: EPA/UPG

Бывший лидер вооруженной оппозиции Южного Судана Риек Машар в субботу, 22 февраля, принес присягу как первый вице-президент.

Как отмечает DW, глава государства Салва Киир назначил его своим заместителем после того, как были достигнуты договоренности о формировании правительства национального единства.

Стороны конфликта в гражданской войне в Южном Судане в августе 2018 года подписали мирный договор. Президент страны Салва Киир призвал сделать все возможное, чтобы этот договор помог преодолеть раскол в стране.

Соглашение предусматривало распределение властных должностей в стране, где на протяжении длительного времени продолжался вооруженный конфликт между народностью динка, к которой принадлежит президент Салва Киир, и народностью нуэр, которую представлял Риек Машар. Согласно этому договору, Машар должен был вернуться на должность вице-президента, которую до этого занимал дважды - с 2011 по 2013 годы и в 2016 году. Роль посредника сыграл Судан.

С начала гражданской войны тут погибли десятки тысяч человек, около четырех миллионов обратились в бегство. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.

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