Валентина Матвиенко "покоряет" Африку, Лукашенко проводит экспансию, Судан получает правительство. Африка: главное за неделю

Африка – это огромный континент со множеством стран, к большинству которых прикован взгляд ключевых глобальных игроков: США, Франции, Китая, Германии, России и др. Все они понимают: за Африкой – будущее . LB.ua продолжает вести специальный проект – еженедельный обзор самых важных событий, произошедших за последнюю неделю в жизни стран африканского континента.

Валентина Матвиенко в Африке

Москва не покидает своих попыток закрепиться на Африканском континенте. Пока в самой России идёт спецоперация по осуществлению конституционной реформы, африканским направлением занялись на парламентском уровне.

Фото: ИА Красная Весна Матвиенко во время визита в Намибию. 20 февраля 2020

Давняя соратница Путина из «питерских» и действующий глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко отправилась на юг Африки – в Замбию и Намибию. Среди тем, которые поднимались на официальном уровне в Лусаке, были геологоразведка минеральных ресурсов страны, сотрудничество в сфере ВТС, поиск финансирования для создания замбийского Центра ядерной науки и технологий.

Именно продажа «Росатомом» своих технологий в сфере атомной энергетики является приоритетом для РФ на замбийской площадке. Однако из-за дефицита средств соглашения 2017 г. по созданию ядерной инфраструктуры фактически не реализуются.

Также Матвиенко в ходе встречи с президентом Замбии поднимала вопросы безвизового режима для владельцев диппаспортов и передала продовольственную помощь для жителей пострадавших от засухи районов республики в объеме 450 тонн.

Фото: zambianpolitics.com

Но гуманитарная проблематика – лишь прикрытие для обсуждения куда более приземленных вопросов. Россиян очень интересует местный уран, ведь страна нахоится на 9 месте в мире по запасам этого ресурса. Росатом уже приобрел ряд лицензий на геологоразведку и добычу уранового сырья, но из-за бюрократических проволечек процесс их оформления оказался растянутым.

Также россияне хотят договориться о размещение военных советников для обучения намибийских вооруженных сил. Что интересно, В ходе визита Матвиенко в Намибию возник визовый конфуз: российский парламентарий запросила у президента республики отменить визовый режим для россиян, но его это очень удивило. Согласно данным Консульского департамента МИД РФ, российским гражданам для туристического посещения Намибии сроком до трех месяцев виза уже давно не требуется.

Лукашенко начал экспансию Африки

Африканское направление пользуется повышенным вниманием и у лидера Беларуси Александра Лукашенко, который решил совершить не только символический, но и экономический разворот от России, сделав ставку на деверсификацию рынков сбыта беларуской продукции.

19-20 февраля Лукашенко был с официальным визитом в Египте, где провел встречу с президентом страны Абдель-Фаттахом ас-Сиси. В Египте уже существуют совместные беларуско-египетские предприятия, в частности по сборке тракторов МТЗ и грузовиков МАЗ. Сущесвтенно выросли поставки бумажной продукции от «Беллесбумпрома».

Фото: pressball.by Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси (второй слева) в ходе посещения спортивных объектов в Новом Каире .

Теперь же египтяне заинтересовались еще и беларусскими беспилотниками, беовыми модулями, системами безопасности, а также биотехнологиями.

Похоже, беларусы не прочь принять участие в обустройстве новой административной столицы Египта. Что интересно, Лукашенко очень заинтересован в том, чтобы осваивать не только стомиллионный внутренний египетский рынок, но хочет сделать эту страну базой для экономической экспансии сначала в Северной Африке, а потом и на всем континенте.

Помпео борется с китайцами

Госсекртетарь США Майк Помпео провёл африканское турне в Сенегале, Анголе и Эфиопии. Незиврая на то, что некоторые СМИ называют визиты Помпео в страны Субсахарской Африки запоздалыми, ведь он уже почти два года на позиции главного дипломата США, однако эти визиты несут большое значение для демонстрации высокого интереса руководства Соединённых Штатов к региону.

Цель турне – развеять миф, что Трампу регион не интересен, что это не связано с новыми ограничениями на въезд граждан отдельных стран Африки в США, с решенем Пентагона изучить возможности по сокращению военное присутсвия на континенте.

Помпео отправил чёткий сигнал: Вашингтон готов дать альтернативу «опасному влиянию» Китая на континенте, который содействует коррумпированию местных элит и подрывает режим верховенства права.

В Сенегале госсекретать поднял вопросы безопасности региона Западной Африки и борьбы с экстремистами. Посещение Анголы продемонстрировало поддержку администрацией Трампа антикоррупционных усилий местного руководства во главе с президентом Лоренсу.

Кроме готовности оказать поддержку в борьбе с «недобросовестными элементами», Помпео презентовал ангольцам отличия американской модели ведения бизнеса от китайской. Он указал, что бизнемены из США нанимают на работу местное население, чего не делают китайцы. Также американцы не навязывают странам Африки долговое бремя, что лишает их самостоятельности в поведении на международной арене.

Фото: EPAEPA Госсек CША Майк Помпео и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед (слева) перед переговорами в Аддис-Абебе, Эфиопия, 18 февраля 2020

В Эфиопии Помпео провел переговоры с премьер-министром Абием Ахмедом и заявил, что США окажут «существенную финансовую поддержку» его кардинальным реформам. Также Вашингтон, будучи посредником, заинтересован в мирном решении «водного спора» между Аддис-Абебой и Каиром из-за постройский эфиопской Плотины «Великого Ренесанса» в верховьях Нила.

Зимбабве и санкции

Зимбабве и Эритрея – два африканских государства, которые в силу различных причин испытвают на себе международное давление – вновь оказались в центре внимания.

ЕС пошёл на некоторое смягчение своей санкционной политики относительно Зимбабве. Речь идет о том, что имя бывшего президента страны Роберта Мугабе было исключенного из санкционного списка по причине его смерти в сентябре 2019 г.

В связи с этим также принято решение приостановить действие санкций, включающих заморозку активов и право на въезд, в адрес его близких соратников: экс-первой леди Грейс Мугабе, вице-президента Чивенги, главы министерства сельского хозяйства Шири и министра обороны Сибанды.

Фото: sirnigelsjourney.wordpress.com

В тоже время на год продолжено дествие эмбарго на поставки вооружений в Зимбабве, а также сохранена заморозка активов военной компании Zimbabwe Defence Industries. Данное ограничение действует уже 18 лет. Причина состоит в том, что зимбабвиские спецслужбы продолжают подавлять инокомыслие в стране и проводить расправы над представителями оппозиции.

В Хараре заявляют, что сохранение санкций ЕС бьет по их экономике, находящейся в глубоком кризисе, но Брюссель подчеркивает, что оружейное эмбарго не имеет негативного эффекта на экономику страны в целом, а борьба за права человека в стране – приоритет ЕС.

Эритрея в новом альянсе

Президент же самой закрытой страны Африки, Эритреи, Исаяс Афеверки совершил трехдневный визит в Эр-Рияд, где провел встречу с королем Сальманом и кронпринцем Мохаммадом бен Сальманом.

Фото: SPA Король Саудовской Аравии Салман принимает президента Эритреи Исайяса Афеверки, который находится с официальным визитом в Эль-Рияде, 19 февраля 2020.

После нормализации отношений с Эфиопией в 2018 году Эритрея представляет все больший интерес для саудовских инвестиций. Она важна и в геополитическом плане как важная страна региона Красного моря. Эр-Рияд продвигает свой проект консолидации ресурсов красноморских стран для совместного противотояния росту иранского, турецкого и катарского влияния в данной части мира. Именно с этой целью недавно была создан Совет стран красного моря и Аденского залива.

Союз Эритреи и Саудовской Аравии уже окрестили «железным альянсом», который должен защитить будущие мегаинвестиции королевства в инфраструктурные проекты в Красноморском регионе.

Южный Судан дождался правительства

Самое молодое незавимое госудаство Африки и всего мира, Южный Судан, после долгих лет гражданской войны почувствовал зыбкую почву под ногами. За два дня до истечения очередного дедлайна президент страны Сальва Киир и лидер оппозиции Риек Машар наконец договорились 22 февраля привести к присяге правительство национального единтсва. При этом оппозиционер получит пост первого вице-президента.

Фото: EPA/UPG Президент Южного Судана Сальва Киир (слева) и лидер оппозиции Риек Машар

Сделка по разделу полномочий заключена под огромным международным давлением, ведь шесть лет внутреннего конфликта в богатой нефтью реcпублике забрали более 380 тысяч жизней, а миллионы людей сделали беженцами.

Южносуданские руководители смогли также согласовать вопросы реинтеграции десятков тысяч повстанцев в ряды вооруженных сил, а также договорится о том, что в административном плане страна будет вновь поделена на 10 штатов, как это прописано в конституции.

В 2015 году, чтобы расставить на позиции представителей своей этничекой группы динка и устранить оппонентов из этноса нуэр, Сальва Киир увеличил число штатов до 28, а потом до 32. Это вызвало очередной виток противостояния.

Важным фактором, который подтолкнул враждующие стороны к достижению компромисса, стал риск нашествия на страну пустынной саранчи с территории соседней Уганды. И без того 60% населения Южного Судана испытывают острую нехватку продовольствия. Уничтожение саранчой нового урожая может привести к катастрофическим гуманитарным последствиям для многострадального населения республики.