Турция просит Украину передать школы Гюлена турецкому фонду «Маариф», - посол

Дипломат указал, что за этим предложением стоит не просьба об услуге, а борьба с терроризмом.

Турция призывает Украину передать школы теолога Фетхуллаха Гюлена в управление турецкого фонда, занимающегося вопросами образования, «Маариф». Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

«Наше требование – не закрытие школ. В Турции был создан специальный фонд с целью, скажем так, оборвать связи между материнской структурой и этими учебными заведениями. Этот фонд называется «Маариф» (перевод – образование). Сейчас он управляет около 400 учебными заведениями в 40 странах. Мы просто хотим, чтобы те учебные заведения в Украине, которые связаны с этой сетью, были переданы в правление фонду «Маариф»», - сказал дипломат.

Он также отметил, что Турция считает материнскую структуру, управляющую этими учебными заведениями, глобальной международной террористической организацией. Посол акцентировал, что на территории таких школ могут готовится подрывные элементы.

«В некоторых таких учебных заведениях отдельные ученики, скажем так, проходят обучение по специальной программе, которая больше похожа на промывание мозгов. Они воспитывают выпускников, которые на самом деле преданы не государству, а каким-то другим надгосударственным органам».

Ранее президент Владимир Зеленский передал Службе безопасности Украины материалы на украинских сторонников Фетхуллы Гюлена, врага турецкого президента Реджепа Эрдогана.

Фетхуллах Гюлен – 78-летний турецкий богослов и проповедник. С 1999 года он живет в изгнании в Соединенных Штатах, где ему было предоставлено убежище.

Когда-то он был союзником Эрдогана и помог религиозной консервативной Партии справедливости и развития (AKP) турецкого президента прийти к власти. Но после этого союзники разошлись.

В мае 2016 года движение Гюлена было объявлено в Турции террористической организацией.

В 2018 году Украина выдала Турции нескольких сторонников Гюлена.