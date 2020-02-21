Турецкий посол призвал сохранить крымскотатарский телеканал ATR

Посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдере полагает, что крымскотатарский телеканал ATR должен и дальше функционировать. При этом он отметил необходимость диалога в этом вопросе между украинскими властями и лидерами крымских татар. Об этом дипломат заявил в эксклюзивном интервью LB.ua.

«Очень важно, чтобы была платформа, через которую крымские татары могли бы сообщать, слышать, выказывать свои мнения, говорить о своих проблемах. Турция желает, чтобы было какое-то сотрудничество, было какое-то взаимодействие между сторонами с точки зрения наличия такой платформы», - заявил посол.

Дипломат указал на важности самой возможности трансляции позиции крымских татар как в Украине, так и за её пределами.

«Думаю, что мы все разделяем ту мысль, что было бы важно, если бы голос крымских татар был слышен не только в Украине, но и за ее пределами. Турция делает все, что от нее зависит, все возможное на всех без исключения международных платформах, чтобы помочь в этом вопросе Украине, помочь крымским татарам. Думаю, будет правильно, чтобы лидеры крымскотатарского народа обсудили этот вопрос с руководством Украины».

В январе владелец ATR Ленур Ислямов заявил, что телеканал недополучил средства из госбюджета, сократил часть коллектива и производство собственных программ и может вообще прекратить вещание.

В то же время министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что телеканал не получил финансирование из госбюджета, потому что возникли разногласия в трактовке закона о публичных закупках между каналом и Государственным казначейством. Как указал глава ведомства, сейчас стороны находятся в процессе поиска решения.

С 1 апреля 2015 года ATR прекратил аналоговое вещание на территории аннексированного Крыма, так как ему не выдали российскую лицензию. С 17 июня 2015 года ATR вещает из Киева. Владелец телеканала - крымский татарин Ленур Ислямов, который был одним из организаторов гражданской блокады полуострова.

В 2016 году Верховная Рада разрешила направлять средства госбюджета на поддержку телеканала ATR.