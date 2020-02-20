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Европаламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027

"Пакет недостаточен для финансирования обязательств, о которых комиссия докладывала парламенту".

Европаламент отклонил проект бюджета ЕС на 2021-2027
Давид-Мария Сассоли
Фото: politico.eu

Депутаты Европейского парламента отклонили предложение главы Евросовета Шарля Мишеля по долгосрочному бюджету ЕС на 2021-2027 годы, которое обсуждается на внеочередном саммите Евросоюза.

Об этом глава Европейского парламента Давид Сассоли сказал на пресс-конференции после своего выступления по бюджету перед главами государств и правительств стран ЕС, передает Интерфакс-Украина.

"Представленное предложение неприемлемо для парламента. Мы не можем его принять. Мы не будем голосовать за это предложение. Я был очень ясен", - заявил глава Европарламента.

Сассоли добавил, что Европарламент, конечно, сначала дождется результата работы Европейского совета, чтобы принять соответствующее решение.

"Мы надеемся, что результат будет позитивным, и предложение будет на высоте амбиции Европейского союза (...). Но предложение в его нынешнем виде неприемлемо для нас", - подчеркнул глава ЕП.

Он пояснил, что в этом предложении есть много сокращений по традиционным видам политики ЕС.

"Пакет недостаточен для финансирования обязательств, о которых комиссия докладывала парламенту", - отметил Сассоли, указав на то, что с таким бюджетом ЕС не будет способен ответить на важные вызовы, которые его ждут, например, на "Зеленый пакт для Европы".

Такой бюджет, продолжил председатель ЕП, недостаточен для борьбы против неравенства, мотором которой должны быть развитие и экономический рост.

"Мы не хотим видеть закрывающимися предприятия, мы не хотим, чтобы рабочие теряли свою работу. Напротив, мы хотим, чтобы новая модель развития пришла на помощь предприятиям и чтобы создавались рабочие места. Предложение по долголетнему финансовому плану для нас является недостаточным", - заявил Сассоли.

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