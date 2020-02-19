Комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал отчет Кабмина

Депутатов больше всего интересовали причины того, что доходы общего фонда госбюджета составили 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен меньше плана.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал отчет Кабинета министров.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Результаты работы правительства и выполнения Бюджета за 2019 и первый месяц 2020 года представила министр финансов Оксана Маркарова. По ее словам, правительство в 2019 году "справилось с вызовами и профинансировало все необходимые расходы".

"Бюджет на 2020 год принят своевременно, доходы увеличены на 8,8%, расходы на 8,14%, заложен дефицит на уровне 2,09% от ВВП", - отметила она.

В ходе обсуждения отчета народных депутатов больше всего интересовали причины того, что доходы общего фонда государственного бюджета Украины в январе 2020 года составили 42,6 млрд гривен, что на 13,8 млрд гривен меньше плана. Другими словами, доходы общего фонда государственного бюджета, не выполнены на 13,8 млрд гривен, или на 24,5%.

Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко Фото: Анна Стешенко

В ответ глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов сообщил, "что по февралю у нас будут поступления в бюджет по плану, по марту - перевыполнены".

Поэтому, по его словам, недопоступления по январю будут перекрыты. Что же касается ожиданий выполнения бюджета в части поступлений по первому полугодию 2020, то "об этом мы поговорим уже по результатам первого квартала".

Также депутаты просили объяснить информацию Счетной палаты, которая сообщала, что существенное невыполнение бюджета вызвано прежде всего низким уровнем поступления таможенных платежей. Так, доходы, взимание которых контролируют таможенные органы, за январь не выполнены на 7,9 млрд гривен, или 30,4%.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что таможня "частично перекрыла контрабанду". "Но на самом деле Таможня на данный момент собрала уже на 5,5 млрд гривен больше, чем собирала за этот же период в прошлом году... В наших планах на этот год собрать больше на 11 млрд гривен, чем в прошлом году", - пообещал он.

Напомним, 17 февраля Кабмин обнародовал на своем сайте 300-страничный отчет работы правительства в 2019 году. Документ был подан в Верховную Раду и представлен в виде отдельной веб-страницы, где представлены топ-100 достижений.

В пятницу, 21 февраля, в рамках часа вопросов к Правительству этот же отчет в Раде представит премьер-министр Алексей Гончарук.