Бывший министр внутренних дел и экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили вышел из тюрьмы, в которой провел семь лет в заключении в одиночной камере.

Об этом сообщают "Новости-Грузия".

52-летнего Мерабишвили возле колонии в Тбилиси (так называемой Матросовской тюрьмы) встречали сотни сторонников, журналисты и единомышленники.

"Я хочу поблагодарить моих близких, моих сторонников, тех людей, которые собрались здесь и которые болеют издалека. Благодаря их поддержке и надежде на будущее, я сохранил силу, веру и уверенность в продолжении борьбы для того, чтобы Грузия сегодня же избавилась от этого режима", - заявил Мерабишвили в своем первом комментарии СМИ.

Он пообещал вернуться в большую политику и до конца 2020 года отстранить от власти партию "Грузинская мечта". К какой именно политсиле присоединится он сам, Мерабишвили не уточнил.

"Что касается парти. Я не делал заявлений на эту тему, так как я был в изоляции, вдали от текущих процессов. Также я не могу сделать заявления на эту тему, так как за пять минут, как я на свободе ничего не изменилось", - сказал он.

Напомним, экс-премьер Грузии, соратник третьего президента Михаила Саакашвили Мерабишвили после смены власти в стране был арестован и приговорен к пяти годам тюрьмы. Его обвинили в превышении служебных полномочий, подкупе избирателей и нецелесообразной трате государственных средств. Ему также инкриминировалось незаконное присвоение дачи в селе Квариати.

20 февраля 2020 года срок заключения Мерабишвили полностью истек.

В прошлом году Мерабишвили отказали в условно-досрочном освобождении. А в январе 2017 года Мерабишвили, уже находясь в заключении, отказался от должности генерального секретаря партии "Единое национальное движение".