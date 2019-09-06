В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
В антикоррупционный суд направлен первый обвинительный акт
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Путин заявил о финализации переговоров об обмене удерживаемыми лицами
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Игроки "Динамо" высказали претензии тренерскому штабу, - СМИ
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Кабмин уволил несколько десятков заместителей министров из правительства Гройсмана
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
Киевский застройщик получил 0,7 га на берегу Русановского канала, купив там гараж
ГлавнаяМир

Бывший президент Зимбабве Мугабе умер в возрасте 95 лет

Роберт Мугабе возглавлял страну на протяжении 30 лет.

Бывший президент Зимбабве Мугабе умер в возрасте 95 лет
Роберт Мугабе

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался на 96 году жизни.

Об этом сообщает Би-би-си.

Родственники Мугабе подтвердили, что он умер после тяжелой болезни.

Политик, впоследствии получивший репутацию диктатора, родился 21 февраля 1924 году, когда Зимбабве еще называлась Родезией. С 1964 по 1974 год находился в заключении за критику правительства. В 1973 году, находясь в тюрьме, он был избран президентом Африканского национального союза Зимбабве, одним из основателей которого он был.

В 1980 году в колонии закончилась гражданская война, Мугабе победил на выборах и возглавил получившую признание независимое Зимбабве сначала премьер-министр, а с 1984 года - как президент. Он оставался во главе государства до 2017 года, пока не был свергнут в ходе военного переворота и помещен под домашний арест.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также