Фото: governo.it

5 сентября в Италии привели к присяге новое правительство во главе с премьер-министром Джузеппе Конте, который сохранил свою должность. Церемония состоялась в Квиринальском дворце, официальной резиденции главы итальянского государства.

Фото: EPA/UPG

Об этом пишет Reuters.

Его сформировали популистсая партия "Движение 5 звезд" и Демократическая партия, ранее находившаяся в оппозиции. Демпартия получила, в частности, ключевые посты министра экономики и министра по европейским делам.

Должность министра иностранных дел в новом кабинете занял лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо. В предыдущем правительстве он занимал должности вице-премьера и главы министерств труда и экономического развития.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Формирование нового альянса стало необходимым после того, как лидер правопопулистской пророссийской "Лиги" Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из коалиции с Движением "5 звезд". Теперь "Лига" ушла в оппозицию. Пост министра внутренних дел, который раньше занимал Сальвини, получила бывшая префект Милана Лучиана Ламоргезе.

Второе правительство Конте должно получить вотум доверия в обеих палатах парламента, голосование состоится в понедельник и вторник. Эта церемония положит конец затянувшемуся на несколько месяцев политическому кризису в стране.