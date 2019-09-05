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Парламент Великобритании отклонил законопроект о досрочных выборах в октябре

Премьер Джонсон потерпел сразу два поражения.

Парламент Великобритании отклонил законопроект о досрочных выборах в октябре
Фото: EPA/UPG

Палата общин Британии на заседании в среду, 4 сентября, не поддержала предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении внеочередных парламентских выборов 15 октября. Об этом сообщает газета "Таймс".

Идею проведения внеочередных выборов поддержали 298 британских парламентариев, еще 56 членов парламента проголосовали против, 247 депутатов оппозиционной Лейбористской партии воздержались от голосования.

Для одобрения предложения Джонсона было необходимо не менее 434 голосов.

Ранее в этот же день парламент отказался от "жесткого Брексита" без сделки с Евросоюзом.

Таким образом Палата общин Британии обязла правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава Европейского союза, теперь данный законопроект должна рассмотреть Палата лордов.

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