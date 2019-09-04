В России нашли тела летчиков разбившегося Су-25

Военная прокуратура России подтвердила, что летчики учебного штурмовика Су-25, потерпевшего крушение в Ставропольском крае 3 сентября, погибли.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Отмечается, что тела пилотов обнаружены в разбившемся самолете.
Источник в прокуратуре также сообщил, что перед падением со штурмовиком была потеряна связь.
После крушения были начаты поиски пилотов. Появлялись сообщения о том, что летчики катапультировались, найдено место их приземления и даже, что обнаружены сами пилоты.
Напомним, в декабре прошлого года Индия отказалась от российских МиГ-29 из-за постоянных поломок.