МИД Болгарии попросил Россию не называть приход советской армии в 1944 году "освобождением"

Министерство иностранных дел Болгарии обратилось к российскому посольству в Софии с официальным заявлением, в котором попросило не употреблять "сомнительный исторический термин (освобождение)" в контексте прихода советских войск в 1944 году.

Об этом говорится в заявлении на сайте МИДа.

Поводом для обращения стала выставка Российского культурно-информационного центра "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая должна открыться в Софии 9 сентября.

"Не отрицая вклада СССР в победу наз нацизмом в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что на щитах Советской Армии народы Центральной и Восточной Европы получили репрессии, удушение гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в развитых европейских странах", - говорится в заявлении.

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией", - напоминает МИД.

София также призвала РФ оставить трактовку событий 75-летней давности историкам.

"С точки зрения международного права факты очевидны: переворот 9 сентября был прямым следствием объявления СССР войны Болгарии 5 сентября 1944 года и последующего ввода советских войск на территорию, нейтральную к СССР. Советский Союз объявил войну Болгарии, когда к власти только пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией и подтвердившее позицию нейтралитета Болгарии против России. За этим следует временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществляемая исключительно посредством советского военного присутствия", - пояснили в МИДе.

Затем, добавили в ведомстве, Болгария попала в зону влияния СССР, что привело "к 45 годам правления тоталитарного режима, основанного на большевистско-ленинской версии коммунистической идеологии".

Посольство России в Болгарии, в свою очередь, заявило, что "обескуражено" таким заявлением и подчеркнуло, что выставка подготовлена при содействии Российского исторического общества и направлена "исключительно на ознакомление болгарской общественности с архивными материалами из российских фондохранилищ".

"Многие из документов были ранее неизвестны или недавно рассекречены и говорят о решающей роли Красной Армии в избавлении человечества от фашистской чумы. Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - говорится в комментарии российского посольства в фейсбуке.

Напомним, 8 и 9 сентября 1944 года советские войска провели так называемую Болгарскую военную операцию, результатом которой стал захват страны и установление в ней советской власти.

В России до сих пор Вторую мировую Войну называют сталинским пропагандистским термином "отечественная" и отмечают, что он касается только войны между СССР и Германией 1941-1945 годов. В то же время, более исторически корректный термин, который охватывает период войны - с момента нападения Германии на Польшу с 1 сентября 1939 года, поскольку германско-польская война и последовавший за ней раздел Польши между Германией и СССР непосредственно затронул западноукраинские земли.

Украина отказалась от термина "Великая Отечественная война". Согласно решению Верховной Рады, закон об увековечивании памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годах утратил силу и вместо него был принят закон об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне.