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Власти Гонконга выполнили ключевое требование протестующих

Законопроект об экстрадиции в Китай будет отозван.

Власти Гонконга выполнили ключевое требование протестующих
Фото: EPA/UPG

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам объявила об отзыве законопроекта об экстрадиции, из-за которого с начала лета в городе продолжаются многочисленные акции протеста

Об этом пишет Reuters.

О формальном отказе от этого законопроекта Лам сообщила на встрече в своей резиденции, на которую были приглашены члены ее администрации и депутаты. Позже она выступила с публичным обращением по этому поводу.

"Продолжающееся насилие вредит ключевым основам нашего общества, в особенности верховенству права", - объяснила Лам свое решение.

Массовые протесты в Гонконге продолжаются третий месяц. Изначально поводом для выступлений был законопроект об экстрадиции на материковый Китай подозреваемых по уголовным делам. Власти выполнили требование протестующих, отказавшись рассматривать документ, однако жители Гонконга продолжают выходить на улицы и требовать ещё большей независимости от Пекина.

В июне власти Гонконга заявили, что законопроект об экстрадиции не будет рассматриваться, но протестующих это не удовлетворило, и акции продолжились.

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