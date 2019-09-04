Воздушно-космические силы создали во Франции

Во Франции создали космическое командование и новый вид вооруженных сил – воздушно-космические силы.

Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщает Укринформ.

Решение о создании космического командования принял ранее президент Франции Эммануэль Макрон в рамках реализации Оборонной космической стратегии до 2030 года.

Таким образом, в составе вооруженных сил Франции будет действовать новый вид – воздушно-космические силы.

Согласно закону о военном планировании, на протяжении 2019-2025 годы на развитие космической обороны предусмотрено финансирование объемом в 3,6 млрд евро.

Космическое командование будет планировать и управлять группировкой спутников.

Оборонная космическая стратегия Франции также предусматривает широкое международное сотрудничество, в частности, на уровне НАТО и Евросоюза.

В июне 2018 года президент США Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В декабре 2018 года Трамп подписал указ о создании космического командования, структуры в составе Пентагона, к которой перейдет полный контроль над военными операциями в космосе.

Напомним, глава разведывательного управления Минобороны США Агентства по разведке генерал-лейтенант Роберт Эшли ранее заявил, что Россия и Китай разрабатывают новое оружие для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.

В июне сообщалось, что НАТО впервые разработало космическую стратегию.