Еврокомиссия назначила спецсоветника по вопросам отношений с Украиной

Европейская комиссия назначила бывшего евродепутата Эльмара Брока специальным советником президента Жана-Клода Юнкера по вопросам отношений с Украиной. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Решение вступает в силу немедленно.

Брок будет консультировать президента Еврокомиссии по стратегии и приоритетам в отношениях с Украиной после президентских и парламентских выборов в стране в начале этого года.

"Благодаря почти 15-летнему опыту работы в должности председателя Комитета по иностранным делам в Европарламенте, господин Брок поможет установить связи с новой властью и определить приоритеты и преимущества новой администрации по ее отношений с ЕС ", - сказано в сообщении.

Брок не будет получать заработной платы на этой должности.

Напомним, Брок впервые был избран евродепутатом еще в 1980 году. В области внешней политики он также занимал должность заместителя председателя и председателя рабочей группы по вопросам иностранных дел Европейской народной партии, главного докладчика Европарламента по вопросам расширения ЕС, представителя по внешней политике группы ЕНП и переговорщика Европарламента по созданию Европейской службы внешних действий.

В 2017 году Брок был награжден орденом Ярослава Мудрого 5 степени.