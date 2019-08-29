В Италии договорились о коалиции без пророссийской "Лиги"

Левоцентристская Демократическая партия Италии (PD), которая находилась у власти в стране в 2013-2018 годах, согласилась войти в коалицию с "Движением пяти звезд", чтобы избежать роспуска парламента.

Партии договорились, что на посту премьер-министра останется Джузеппе Конте, пишет Reuters.

Им еще предстоит договориться о совместной политической программе и утвердить министров, но лидер "Движения пяти звезд" Луиджи Ди Майо и лидер Демпартии Никола Дзингаретти заверили, что в готовности к компромиссам во благо Италии. "Мы любим Италию и считаем, что она стоит такой попытки", - сказал Дзингаретти.

Следующие выборы в Италии запланированы на 2023 год. Если бы "Движение пяти звёзд" и Демократическая партия не пришли к соглашению, это привело бы к роспуску парламента и досрочным выборам.

В предыдущее коалиционное правительство Италии входили "Движение пяти звезд" и правая партия "Лига" во главе с любителем Путина Маттео Сальвини. Он надеялся на досрочные выборы, на которых у него был шанс завоевать абсолютное большинство в парламенте и стать премьер-министром.

Джузеппе Конте возглавлял правительство Италии с 1 июля 2018 года до 20 августа, когда итальянская коалиция распалась.