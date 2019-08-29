Подавляющее большинство украинцев - за введение программирования в школьную программу

Подавляющее большинство жителей страны (83,8%) считают, что, с учетом вызовов будущего, в школьную программу нужно ввести отдельный предмет "Программирование". Из них ответ «точно да» дали 51,7%, «скорее да» - 32,1. При этом 7,3% процента скорее с этим не согласны, а 4,2% дали ответ «точно нет». Об этом говорится в результатах социологического исследования "Раннее программирование как составляющая современного образования", проведенного Институтом Горшенина совместно с группой компаний "Эверест".

«На самом деле, сегодняшняя «карта» распространения предмета раннего программирования в школах по странам мира поражает. 15 стран ЕС уже включили программирование в свои школьные программы, другие - на стадии интеграции. Прогресса в этом направлении достигли Япония, Южная Корея, Китай, Сингапур, Индия. Активно обновляют школьные программы по информатике Израиль и Австралия. Предпосылки для таких трансформаций в образовательном секторе понятны, и Украина также готова к соответствующим изменениям. Результаты опроса среди родителей украинских учеников не только подтверждают эту готовность, но и подчеркивают высокий запрос общества о необходимости включения программирования в школьную программу, начиная с начальных классов. Подготовить детей к качественному будущему - общее дело родителей и государства, стремящегося к развитию и благосостоянию», - подчеркнул президент группы компаний "Эверест" Юрий Чубатюк, комментируя результаты исследования.

Напомним, что социологическое исследование "Раннее программирование как составляющая современного образования" проводилось в апреле-мае 2019 года, в нем приняли участие 1000 респондентов.