В РФ активист, который носил передачи украинским морякам, получил четыре года колонии

Константин Котов пришел на суд в футболке с портретом Сенцова.

Тверской суд Москвы вечером 5 сентября приговорил гражданского активиста Константина Котова к четырем годам колонии общего режима за "неоднократное нарушение правил проведения митингов" (ст. 212.1 Уголовного кодекса РФ).

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Суд установил: Котов совершил неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий в течение предшествующих 180 суток", - заявил судья Станислав Минин.

Указанная статья Уголовного кодекса РФ получила известность как "дадинская" - по фамилии оппозиционного активиста Ильдара Дадина, который был первым осужденным по ней.

Котов пришел на оглашение приговора в футболке с изображением политзаключенного украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного в РФ к 20 годам колонии строгого режима за поджог двери офиса "Руской общины Крыма" и окна местного отделения "Единой Росиии". В РФ его обвинили в создании на территории Крыма "террористического сообщества".

Котов неоднократно выходил с одиночными пикетами в поддержку украинских политзаключенных, выступал против аннексии Крыма, а также занимался организацией передачи продуктов захваченным украинским морякам в СИЗО.

Напомним, российская прокуратура просила для Котова 4,5 года тюрьмы.

В августе Пресненский районный суд Москвы арестовывал Котова по уголовному делу о "неоднократных нарушениях порядка организации или проведения митинга". При обыске в его доме следователи изъяли книгу крымского публициста и историка Сергея Громенко "Крым наш. История российского мифа". Правозащитный центр "Мемориал" признал Котова политическим заключенным.