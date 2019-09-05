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Трамп перенаправил более $750 млн из программы по противодействию РФ на строительство стены с Мексикой

Речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".

Трамп перенаправил более $750 млн из программы по противодействию РФ на строительство стены с Мексикой
Фото: EPA/UPG

Лидер меньшинства в Сенате США демократ Чак Шумер обвинил президента Дональда Трампа в том, что он задействовал $771 млн, первоначально предусмотренных на сдерживание РФ в Европе, для строительства стены на американо-мексиканской границе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"В который раз президент Трамп ставит (Россию - ред.) превыше безопасности американского народа и его союзников. Сокращение финансирования на усиление наших проверенных временем европейских союзников против российской агрессии, чтобы продвигать политически мотивированный престижный проект президента, за который, как он обещал, заплатит Мексика - это возмутительно, неправильно, и это ослабляет нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении сенатора, размещенном на его странице в Twitter.

Отмечается, что речь идет о перераспределении средств из программы "Европейская инициатива сдерживания".

При этом, согласно утверждениям Шумера, Трамп уже второй раз за две недели действует в интересах Москвы.

"Это действие (с $771 млн -ред. ), вдобавок с промедлением оказания помощи украинским военным против российской агрессии, это второй раз за две недели, когда президент Трамп прямым образом помогает президенту Путину с его враждебной кампанией по подрыву НАТО и трансатлантических отношений", - утверждается в преамбуле заявления.

Ранее министр обороны США Марк Эспер сообщил лидерам Конгресса, в том числе Шумеру, о решении перераспределить средства, выделенные на военные проекты, на строительство пограничной стены с Мексикой: всего глава Пентагона одобрил перераспределение $3,6 млрд на строительство более 280 км стены на границе США и Мексики.

Представители Минобороны заявили, что этим решением будут затронуты 127 проектов. Первые $1,8 млрд поступят от отложенных строительных проектов за пределами США. Второй транш поступит от отложенных проектов внутри США.

Также на этой неделе спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и Чак Шумер выступили против такого решения администрации президента Дональда Трампа.

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