США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео

Соединенные Штаты надеются, что смена руководства в Украине даст новый толчок мирному процессу на Донбассе.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эксклюзивном интервью The Daily Signal, передает Голос Америки.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок нормандскому формату", - заявил дипломат, добавив, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации ситуации.

Государственный секретарь отказался делать предположения относительно того, будут ли США принимать непосредственное участие в мирных переговорах, но отметил, что Соединенные Штаты остаются активно вовлеченными в этот процесс. По его мнению, освобождение 24 украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны Путина.

Комментируя информацию о задержке военной помощи Украине со стороны США, Помпео сказал, что они постоянно пересматривают свою политику, чтобы убедиться, что деньги налогоплательщиков тратятся в лучших интересах США.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают не признавать попытку аннексии Крыма Россией и осуждают вторжение России в Украину.

"Читайте Крымскую декларацию, - сказал он. - Это наиболее четкое изложение политики этой администрации". Декларация закрепляет позицию США по непризнанию незаконной аннексии Крыма Россией.

В то же время Помпео подчеркнул важность поддержания диалога с Россией, в частности по вопросу терроризма.

Как сообщалось, сегодня, 5 сентября, в Киев прибыли американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи. Они встретились с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, секретарем Совета национальной безопасности Александром Данилюком, а также президентом Владимиром Зеленским. Сенаторы США заверили Зеленского в поддержке Украины.

В последние недели идут разговоры о том, что после длительного перерыва уже в ближайшее время может пройти новый саммит в «нормандском» формате, с участием руководителей Украины, Франции, Германии и России. С призывами провести такой саммит выступает президент Украины Владимир Зеленский. Он также предлагал расширить круг участников за счет руководителей Великобритании и США, но это предложение пока не нашло поддержки.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие переговоры в "нормандском формате" состоятся в сентябре, однако даты не назвал.

2 сентября советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине.