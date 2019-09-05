Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Кабмин согласовал увольнение Кличко (обновлено)
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Второй этап медреформы не начнется 1 января
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Новая глава Минздрава рассказала, чем займется в первую очередь
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Найема пригласили на должность в "Укроборонпроме"
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
Немецкие СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
​Путин предостерег Зеленского от "преследования" Медведчука
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Зеленский инициировал введение электронной регистрации места жительства
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
Апелляционный суд Киева освободил Цемаха под личное обязательство (обновлено)
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
С нарушениями, но «для народа». Как депутатов неприкосновенности лишали
ГлавнаяПолитика

США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео

Шаги для деэскалации ситуации должна сделать Россия.

США надеются, что Зеленский даст новый толчок нормандскому формату, - Помпео
Майк Помпео
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты надеются, что смена руководства в Украине даст новый толчок мирному процессу на Донбассе.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в эксклюзивном интервью The Daily Signal, передает Голос Америки.

"Мы активно пытаемся найти верный набор решений. Надеемся, это можно решить. Мы также действительно надеемся, что новое руководство в Украине даст новый толчок нормандскому формату", - заявил дипломат, добавив, что именно Россия должна сделать шаги для деэскалации ситуации.

Государственный секретарь отказался делать предположения относительно того, будут ли США принимать непосредственное участие в мирных переговорах, но отметил, что Соединенные Штаты остаются активно вовлеченными в этот процесс. По его мнению, освобождение 24 украинских моряков было бы хорошим началом для переговоров со стороны Путина.

Комментируя информацию о задержке военной помощи Украине со стороны США, Помпео сказал, что они постоянно пересматривают свою политику, чтобы убедиться, что деньги налогоплательщиков тратятся в лучших интересах США.

Помпео подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжают не признавать попытку аннексии Крыма Россией и осуждают вторжение России в Украину.

"Читайте Крымскую декларацию, - сказал он. - Это наиболее четкое изложение политики этой администрации". Декларация закрепляет позицию США по непризнанию незаконной аннексии Крыма Россией.

В то же время Помпео подчеркнул важность поддержания диалога с Россией, в частности по вопросу терроризма.

Как сообщалось, сегодня, 5 сентября, в Киев прибыли американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи. Они встретились с генеральным прокурором Русланом Рябошапкой, секретарем Совета национальной безопасности Александром Данилюком, а также президентом Владимиром Зеленским. Сенаторы США заверили Зеленского в поддержке Украины.

В последние недели идут разговоры о том, что после длительного перерыва уже в ближайшее время может пройти новый саммит в «нормандском» формате, с участием руководителей Украины, Франции, Германии и России. С призывами провести такой саммит выступает президент Украины Владимир Зеленский. Он также предлагал расширить круг участников за счет руководителей Великобритании и США, но это предложение пока не нашло поддержки.

26 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что следующие переговоры в "нормандском формате" состоятся в сентябре, однако даты не назвал.

2 сентября советники лидеров "нормандской четверки" провели восьмичасовые переговоры в Берлине.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также