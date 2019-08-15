США заинтересовались предложением Зеленского расширить "нормандский формат"

Курт Волкер уже ведет разговоры по этому поводу.

Американская сторона заинтересована предложением расширить "нормандский формат" за счёт США или Великобритании, и рассматривает эту возможность. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Европейская правда".

"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "Нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение", - отметил Тейлор.

При этом дипломат подчеркнул, что необходима позиция всех участников переговоров в "нормандском формате".

"Могу сказать, что нам это интересно. На переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер, и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", - добавил Тейлор.

Напомним, утром 6 августа российские боевики нарушили перемирие, объявленное 21 июля, и открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты. В результате обстрела погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский назвал это происшествие завершением "хлебного" перемирия и на следующее утро позвонил президенту РФ. Тот заявил, что для деэскалации конфликта нужен особый статус для "ДНР" и "ЛНР".

7 августа в телефонном разговоре с президентом Франции Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта на Донбассе. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Позже правительство Германии подтвердило свою готовность к активизации нормандского переговорного процесса. 11 августа сообщалось, что на текущей неделе представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по нормандскому формату.