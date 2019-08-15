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США заинтересовались предложением Зеленского расширить "нормандский формат"

Курт Волкер уже ведет разговоры по этому поводу.

США заинтересовались предложением Зеленского расширить "нормандский формат"
Уильям Тейлор

Американская сторона заинтересована предложением расширить "нормандский формат" за счёт США или Великобритании, и рассматривает эту возможность. Об этом сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в интервью изданию "Европейская правда".

"Президент Зеленский уже поднял этот вопрос - поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку "нормандский формат" не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к "Нормандии". Мы считаем, что это интересное предложение", - отметил Тейлор.

При этом дипломат подчеркнул, что необходима позиция всех участников переговоров в "нормандском формате".

"Могу сказать, что нам это интересно. На переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер, и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу", - добавил Тейлор.

Напомним, утром 6 августа российские боевики нарушили перемирие, объявленное 21 июля, и открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты. В результате обстрела погибли четыре человека.

Президент Владимир Зеленский назвал это происшествие завершением "хлебного" перемирия и на следующее утро позвонил президенту РФ. Тот заявил, что для деэскалации конфликта нужен особый статус для "ДНР" и "ЛНР".

7 августа в телефонном разговоре с президентом Франции Владимир Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта на Донбассе. Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Ангелой Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Позже правительство Германии подтвердило свою готовность к активизации нормандского переговорного процесса. 11 августа сообщалось, что на текущей неделе представители США, Германии и Франции планируют провести консультации по нормандскому формату.

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