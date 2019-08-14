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Член миссии ОБСЕ, который желал смерти "укропам", покинул территорию Украины, - МИД

ОБСЕ приняла меры в отношении гражданина РФ Алексеева.

Член миссии ОБСЕ, который желал смерти "укропам", покинул территорию Украины, - МИД
Фото: 112.ua

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ российский гражданин Николай Алексеев, который в соцсетях агрессивно высказывался в сторону Украины и выражал поддержку российского вторжения на Донбасс, покинул территорию государства.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

"МИД Украины был поднят вопрос о дерзкой антиукраинской риторике Н. Алексеева перед СММ ОБСЕ. Главой миссии были приняты соответствующие меры, а Н. Алексеев покинул территорию Украины", - говорится в письме ведомства.

В то же время МИД напомнил, что в соответствии с международными соглашениями, у членов миссии ОБСЕ есть дипломатические карточки, поэтому они пользуются дипломатическим иммунитетом.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Меморандума «Привилегии и иммунитеты Миссии и ее персонала», миссия и ее члены, которые являются должностными лицами ОБСЕ, пользуются на территории Украины таким же статусом, правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются правительством дипломатическим представительствам, дипломатическим агентам, аккредитованным в Украине, согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года ... Согласно пункту 2 статьи 8 Меморандума «Визы и дипломатические карточки и номерные знаки», правительство Украины выдает дипломатические карточки всем членам Миссии, которые являются должностными лицами ОБСЕ. Дипломатическая карта Николаю Алексееву была выдана на основании официального обращения (вербальная нота Миссии от 3 мая 2019)", - отметили в ведомстве.

9 августа телеканал "1+1" обнародовал материал о члене СММ ОБСЕ, гражданине России Николае Алексееве. Журналисты установили, что Алексеев высказывал в соцсетях антиукраинские, агрессивные взгляды, призвал к насилию, поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.

В ОБСЕ заявили, что организация "приняла меры" в отношении члена миссии, который желал смерти "укропам". Никаких других подробностей представительство ОБСЕ не указало.

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