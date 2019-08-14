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САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу "Роттердам+"

Прокуроры настаивают на увеличении размера залогов подозреваемых.

САП обжаловала меры пресечения подозреваемых по делу "Роттердам+"
Фото: Прямий

Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решения Соломенского районного суда об избрании меры пресечения подозреваемым по делу "Роттердам+" бывшему члену Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг, действующему директору ГП "Оператор рынка" Владимиру Евдокимову и бывшему начальнику отдела НКРЕКУ Тарасу Ревенко.

Об этом говорится в сообщении на странице САП в социальной сети Facebook.

Так, директору госпредприятия суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения почти 2 млн гривен залога. К другому подозреваемого суд применил меру пресечения в виде залога в размере почти 2 млн гривен с возложением определенных процессуальных обязанностей.

"Не соглашаясь с указанными решениями суда, прокурорами САП обжаловала избранные меры пресечения в суд апелляционной инстанции. В апелляционных жалобах прокуроры отмечают необходимость избрания меры пресечения в соответствии с ролью каждого в совершении указанного преступления, а также размера причиненного ущерба - а именно экс-начальнику управления энергорынка НКРЭКУ в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн гривен и действующему директору ГП "Оператор рынка" - содержание под стражей с 50 млн гривен залога", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 августа бывший глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов, начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ и два топ-менеджера холдинга ДТЭК получили подозрения по делу "Роттердам+". По версии следствия, из-за созданной ими формулы украинские потребители получили почти 19 млрд гривен убытков. Задержан пока что только бывший член НКРЭКУ, а ныне директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов.

НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

По формуле "Роттердам+" уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.

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