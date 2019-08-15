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Фигурант "дела Роттердам+" Евдокимов вышел из СИЗО под залог

Директор ГП "Оператор рынка" уплатил 2 млн гривен.

Фигурант "дела Роттердам+" Евдокимов вышел из СИЗО под залог

Директор государственного предприятия "Оператор рынка" Владимир Евдокимов вышел из-под стражи в СИЗО после внесения залога 2 миллиона гривен. Об этом сообщает агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Залог был внесен и он вышел", - сказал сотрудник.

Евдокимов покинул пределы изолятора в понедельник, 12 августа, залог за него внесли родственники.

Прокуроры требовали назначить Евдокимову залог в размере 50 млн гривен.

Напомним, 8 августа бывший глава Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, директор ГП "Оператор рынка" Владимир Евдокимов, начальник отдела НКРЭКУ, руководитель управления НКРЭКУ и два топ-менеджера холдинга ДТЭК получили подозрения по делу "Роттердам+". По версии следствия, из-за созданной ими формулы украинские потребители получили почти 19 млрд гривен убытков.

НКРЭКУ в конце апреля 2016 года начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагал определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

По формуле "Роттердам+" уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.

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Источник: "Украинские новости"
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